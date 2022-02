Erzgebirgskrimi – Verhängnisvolle Recherche: Kommissar Winkler unter Verdacht

Hat Hauptkommissar Robert Winkler eine Wissenschaftlerin ermordet, die in der Wasserstoff-Technologie tätig war? Die Spuren am Tatort des neuen "Erzgebirge-Krimis" legen diesen Verdacht nahe ...

Im fünften Erzgebirgskrimi stehen einmal nicht Bergwerksstollen, Blaskapellen und die Tradition des Erzgebirges im Vordergrund. Es geht – und das ist immerhin an die Wahrheit angelehnt – um zukunftsorientierte mobile Wasserstoffenergie. Tatsächlich wird der Standort Chemnitz und dessen TU mit einer hohen Millionenförderung unterstützt. Nutznießer ist dabei auch der Unternehmer Lothar Uhlig (Joachim Król), der bei der Entwicklung mit ganz vorn sein will. Doch dann wird dessen Entwicklungschefin, die hochbegabte Wissenschaftlerin Kathrin Rohde (Katja Weitzenböck) ermordet. Ausgerechnet der Chemnitzer Hauptkommissar Winkler (Kai Scheve) soll der Mörder gewesen sein.

Zu Beginn von "Verhängnisvolle Recherche" sieht alles nach den in Heimatkrimis so gern angesiedelten Ritualen aus: Ein Rübezahl aus Stroh wird da verbrannt. Es ist eine Geste des Protests gegen die Landnahme und die damit verbundene Waldvernichtung der Firma des Unternehmers Uhlig. Eine Journalistin beobachtet den Zündler, später wird ihre Leiche entdeckt. Schlagen Umweltschützer so grausam wie der sensible Künstler Harry Drechsel (Bernd Michael Lade) zurück?