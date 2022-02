Sløborn – 2. Staffel jetzt auch im ZDF: Kritik zur Serie

Als die Serie "Sløborn" im Sommer 2020 im Zweiten ihre Premiere feierte, schien das Format die Realität der Corona-Pandemie abzubilden: Ein kaum erforschtes, gefährliches Virus grassiert in Deutschland und breitet sich immer weiter aus, so die Handlung. Doch, umso unfassbarer: Die Idee zur achtteiligen Katastrophenserie "Sløborn" lag schon damals zwei Jahre zurück. Wotan Wilke Möhring, der eine Hauptrolle in der Drama-Serie spielte, schrieb ihr gar "beängstigende seherische Fähigkeiten" zu. Dass hier Fiktion teilweise Wirklichkeit wurde, ist auch aus heutiger Sicht kaum übertrieben. Nun, wo in der echten Welt das Virus noch immer unseren Alltag bestimmt, zeigt das ZDF die Fortsetzung der sehenswerten Serie, deren erste Staffel über zehn Millionen Mal in der Mediathek abgerufen wurde.