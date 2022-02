Frühling – Alte Gespenster im ZDF: Tablettensucht und Liebeskummer

Während die Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) in "Frühling – Alte Gespenster" noch mit den Fallstricken ihres alten Liebeslebens kämpft – noch immer hängt sie ein wenig an ihrem früheren Partner Mark -, plagen die kleinen Töchter einer medikamentensüchtigen Mutter (Dagny Dewath) ganz andere Sorgen. Nach unerlaubtem Tablettengenuss fährt die Mama ihr Auto samt Kindern in eine Wiese.

Alsbald ist die Welt in Frühling denn auch wieder in Ordnung. Am Ende gewinnt Greta gar noch ein Tennismatch auf einem der wohl schönstgelegenen Tennisplätze von Oberbayern. Und Dorfhelferin Katja macht zudem die erstaunliche Entdeckung, dass der schwierige Simon, der ihr in der vorherigen Folge so sehr zugesetzt hatte, Catrin Zerbes Bruder ist. Beide hatten unter ihrer hartherzigen Mutter zu leiden und tragen an den Folgen. Kein Leid ist im schön gelegenen Frühling jedoch so groß, als dass es nicht zu heilen wäre.