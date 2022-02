"Vikings: Valhalla" und "Der König von Palma": Streaming-Tipps der Woche

Henning Baum wird zur Mallorca-Legende, Netflix präsentiert ein langersehntes "Vikings"-Spin-Off und bei Disney+ gibt es Neues aus der "Kingsman"-Reihe.

Henning Baum wird der "Der König von Palma": Die Serie, die am 24. Februar bei RTL+ startet, spielt zu Beginn der 90er-Jahre auf Mallorca. Es geht um die Auswandererfamilie Adler, die aus Dortmund auf die Insel zieht und einen Biergarten eröffnet. Was Netflix, Amazon und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Der König von Palma", RTL+ Dortmund, 1990: Der vom bürgerlichen Leben genervte Familienvater Matti Adler (Henning Baum) träumt von einer aufregenden Karriere als Ballermannwirt. Während Frau Sylvie (Sandra Borgmann) und die beiden Kinder (Lea Selinger, Milo Eisenblätter) noch daheim ausharren, pachtet Kraftmensch Matti eine leerstehende Strandkneipe, legt sich mit der lokalen Mafia an – die einheimisch sprudelnde Geldquellen natürlich nicht an Deutsche weitergeben will – und holt seine Familie auf die Baleareninsel nach.

Die sechsteilige Miniserie "Der König von Palma" erzählt keine wahre Geschichte. Die Figur des Matti Adlers gab es so nicht. Trotzdem versichern die Serienmacher und Hauptdarsteller Henning Baum, dass Atmosphäre, Kultur und Geschäftsmethoden jener Zeit akribisch recherchiert und im Viereinhalb-Stunden-Werk nachgebildet wurden. Herausgekommen ist eine Nostalgie-satte Miniserie mit schrecklich "schönen" Frisuren, Klamotten und Partyriten der frühen 90-er. Zu sehen gibt es das Familiendrama ab 24. Februar bei RTL+.

"Vikings: Valhalla", Netflix Bringen die Wikinger Netflix den nächsten Serienerfolg ein? Der "Vikings"-Serienableger "Valhalla" setzt 100 Jahre nach der beliebten Ursprungsserie ein. Er erzählt vom nordischen Prinzen Harald (Leo Suter) der mit dem Entdecker Leif Eriksson (Sam Corlett) und dessen Schwester (Frida Gustavsson) eine aufregende Reise angeht. Das Trio erwarten wilde Ozeane, Schlachtfelder und ein Trip, der Ruhm genauso verspricht wie den Tod.

Für viele Historienliebhaber zählt die Serie "Vikings" zu den absoluten Favoriten. In dem Serienableger "Valhalla" spinnt Netflix die Geschichte rund um die kampferprobten Wikinger nun weiter. Auf ein Wiedersehen mit originalen Charakteren dürfen sich Fans zwar nicht freuen, jedoch spielt sich die Handlung des Spin-Offs vor bekannter Kulisse in der Stadt Kattegat ab. Die acht Episoden der ersten Staffel hat Netflix ab 25. Februar im Programm.

"The King's Man – The Beginning", Disney+ Nach "Kingsman: The Secret Service" (2014) und "Kingsman: The Golden Circle" (2017) erzählt Regisseur Matthew Vaughn im dritten Teil der Actionreihe die Entstehungsgeschichte der Super-Agenten-Vereinigung. Kein Geringerer als Ralph Fiennes schlüpft in die Rolle des obersten Geheimdienst-Chefs Duke of Oxford, der Anfang des 20. Jahrhunderts den jungen Conrad, gespielt von Newcomer Harris Dickinson, unter seine Fittiche nimmt, um gegen den irren Rasputin (Rhys Ifans) während des Ersten Weltkrieges zu Felde zu ziehen.

Das wilde Agentenabenteuer "The King's Man: The Beginning" verrät, wo die Ursprünge der geheimen Truppe englischer Gentlemen liegen. Matthew Vaughn, der zusammen mit Karl Gajdusek ("Oblivion") das Drehbuch verfasste, schüttelt in seinem Prequel haufenweise amüsante Ideen aus dem Ärmel und bietet ein paar echte Highlights auf – etwa eine schräge Kampfchoreografie des diabolischen Zarenflüsterers Rasputin. Der Film, der im Dezember in den Kinos startete, ist ab 23. Februar bei Disney+ abrufbar.

"The Walking Dead", Disney+ Disney+ lässt einmal mehr die Zombies los: Im zweiten Teil der elften Staffel von "The Walking Dead" gibt sich Daryl (Norman Reedus) zunehmend der Verzweiflung hin. Derweil ziehen sintflutartige Regenfälle auf, die das Leben der Bewohner von Alexandria gefährden. Und auch im Commonwealth droht die vermeintliche Harmonie in Konflikte umzuschlagen.

Auch wenn die AMC-Serie von Robert Kirkman mittlerweile bei Zombiefans unsterblich ist, ist nach über zehn Jahren Schluss mit "The Walking Dead". Bereits ab 2010 sah das Streaming-Publikum voller Spannung zu, wie die Hauptfiguren um Rick (Andrew Lincoln), Michonne (Danai Gurira) und Daryl (Norman Reedus) in der Apokalypse um ihr Leben kämpfen. Nachdem im August bereits die ersten acht Episoden des letzten Kapitels bei Disney+ zu sehen waren, folgen nun ab 21. Februar die nächsten acht der insgesamt 24 finalen Folgen bei Disney+. Teil drei der Staffel soll schließlich im Herbst folgen – und die erfolgreichste Zombieserie aller Zeiten somit ein Ende finden.

"Diese Ochsenknechts", Sky Ticket Die Familie Ochsenknecht gehört zu den bekanntesten Promi-Clans Deutschlands. Mutter Natascha (57) steht schon seit gut 30 Jahren vor der Kamera, ihre Kinder Wilson Gonzalez (31), Jimi Blue (30) und Cheyenne Savannah (21) traten in ihre Fußstapfen. Nun stehen die Ochsenknechts zum ersten Mal für ein Reality-Format über die eigene Familie vor der Kamera.

Unter dem programmatischen Titel "Diese Ochsenknechts" gibt es tiefe Einblicke in den Alltag der illustren Truppe – und die werden laut Wilson Gonzalez "echt ziemlich crazy," denn "ganz normal" seien in seiner Familie "nämlich alle nicht". Langeweile? Fehlanzeige! – Der Ochsenknecht-Lifestyle bietet mehr als genug Futter für sechs spannende und lustige Folgen. Unter anderem erfahren Fans mehr über das turbulente Liebesleben von Jimi Blue, der im vergangenen Jahr damit Schlagzeilen machte, da er sich kurz vor der Geburt seines Kindes von seiner Freundin, Influencerin Yeliz Koc, trennte. Das Sky Original ist ab 21. Februar auf Sky Ticket zu sehen.