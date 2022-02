"Prominent getrennt"-Paar Jenny Elvers und Alex Jolig: Wie war das eigentlich damals?

"Kehraus"

"Tatort" aus München: Zapfenstreich zu Fasching

Dieser Fasching hat mal so gar nichts Lustiges an sich. Zumindest nicht für die beiden Münchener Ermittler Batic und Leitmayr. Den beiden wird die Leiche eines unbekannten 70-jährigen präsentiert, der auf einer Treppe an der Isar gefunden wurde.

MEHR