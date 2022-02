Prominen getrennt: Wer sind Lena Schiwiora und Robin Riebling?

Einst stellten sie ihre Liebe bei "Temptation Island" auf die Probe. Die Beziehung hielt den Versuchungen stand und Robin Riebling und Lena Schiwiora verlobten sich sogar vor laufenden Kameras. Doch mittlerweile ist die Liebe zerbrochen – und Robin und Lena eines der acht Paare bei "Prominent getrennt".

Die zwei Ruhrpottler verliebten sich schon als Jugendliche ineinander. Als sie 2019 in der ersten Staffel von "Temptation Island" mitmachten, waren die damals 22-Jährige und der 23-Jährige schon seit fünf Jahren zusammen. Doch nach sieben Jahren Beziehung inklusive Verlobung im Fernsehen mussten die beiden feststellen, was schon so viele vor ihnen erfahren haben: Die erste große Liebe hält nicht unbedingt für immer.

Es war Lena, die sich von Robin trennte. Ein Grund war, dass der erste Corona-Lockdown dem Paar ziemlich zu schaffen machte. Während sie sich 2021 bei "Love Island" nach neuen Flirt-Partnern umsah, brach für Robin eine Welt zusammen. "Mein Herz ist immer noch bei Lena und das wird auch erst mal so bleiben. Ich habe Lust auf ein neues Abenteuer, aber in Sachen Liebe halte ich erst mal die Füße still", sagt der 26-Jährige.

Robin weint in der ersten Folge Bei "Prominent getrennt" ist davon auszugehen, dass er um seine Jugendliebe kämpfen wird. Lena indes hat andere Pläne: Sie möchte Deutschland beweisen, dass man sich mit dem Ex gut verstehen und ein Team sein kann. Man müsse seinen Ex-Partner nicht hassen und aus dem Leben streichen, sagt sie.

Für den von Liebeskummer geplagten Robin dürften die Tage in der "Villa der Verflossenen" hart werden. Schließlich müssen die Ex-Partner nicht nur in Spielen ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen, sondern auch zusammen in einem Bett schlafen. Ganz schön schwer, wenn man noch so an der Ex-Verlobten hängt wie Robin ... Direkt zum Auftakt fließen bei ihm dann auch ein paar Tränen.

Lena verdient ihr Geld als Influencerin und "Realitypersönlichkeit". Für Robin ist "Prominent getrennt" der erste Fernsehauftritt nach "Temptation Island". Er hat sich im Bereich Marketing selbstständig gemacht.

Acht Ex-Paare sind dabei Lena und Robin sind eines von acht Ex-Paaren, die in dem neuen RTL-Format dabei sind. Zu den bekanntesten Teilnehmern gehören Schauspielerin Jenny Elvers und ihr Ex-Freund Alex Jolig (bekannt aus der ersten "Big Brother"-Staffel) sowie das "Bachelor in Paradise"-Albtraumpaar Serkan Yavuz und Carina Spack. Das Konzept funktioniert ähnlich wie das "Sommerhaus der Stars", nur dass die Paare bei "Prominent getrennt" ihr Beziehungs-Aus schon hinter sich haben.

Die erste Staffel läuft ab 22. Februar 2022 immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Bei Streaming-Anbieter RTL+ sind die Folgen immer schon eine Woche im Voraus zu sehen.