Das Boot – 3. Staffel: Starttermin steht fest

"Das Boot" sticht wieder in See. Im April zeigt Sky die dritte Staffel. Eine vierte Staffel wurde bereits betätigt.

"Das Boot" startet bald in die dritte Staffel. Die neuen Folgen werden ab dem 9. April immer samstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One sowie als komplette Staffel auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q zu sehen sein. Das gab das Medienunternehmen an diesem Montag (21. Februar) in einer Mitteilung bekannt.