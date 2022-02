Allein unter Millionen: Mit "Petko" durch die Epidemie der Einsamkeit

Selten war das Missverhältnis in der Wahrnehmung des Miteinanders größer: Zwar bieten vor allem die digitalen Medien die Chance zur globalen Vernetzung. Doch in der Praxis finden immer weniger Mitbürger einen Ansprechpartner, der sich echt auf sie einlässt. Einsamkeit kann auf Dauer krank machen.

Dabei will der Beitrag auch Auswege aufzeigen. Der Versuch, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, ist einer der wichtigste. Dabei helfen oft praktische Tätigkeiten: Man geht gärtnern, schreinern oder entdeckt das Backen für sich. Fachleute in Großbritannien "verschreiben" sogar schon Gesellschaft "auf Rezept": "Social Prescribing" nennt sich das Projekt, bei dem Menschen wieder mit Mitmenschen in Kontakt gebracht werden sollen.