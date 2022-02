Charlie Sheen dreht wieder: Comeback nach fast fünf Jahren

Ein Gastauftritt in der Comedy-Serie "Typical Rick" und zwei Hauptrollen in der Komödie "Mad Families" sowie dem Drama "9/11", die beide nicht in deutsche Kinos kamen: Das sind die bislang letzten Einträge in Charlie Sheens Filmografie, sie stammen aus dem Jahr 2017. Der ehemalige "Two and a Half Men"-Star, der 2015 öffentlich machte, dass er an HIV erkrankt ist, schien zuletzt in Hollywood nicht mehr sonderlich gefragt zu sein.