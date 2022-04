Lockruf der Provinz – Die neue Lust aufs Land: ZDF-Doku

Das Landleben boomt. Vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 zieht es viele Menschen wieder in die Dörfer, weit weg von Straßenlärm, Betonbauten und beengten Zweiraumwohnungen. Viele der Gründe, die Stadt dem Land vorzuziehen, gehören in immer mehr Unternehmen ohnehin der Vergangenheit an. Home Office, Digitalisierung und bessere Verkehrsanbindungen – die Möglichkeiten, Landlust und Bürojob zu vereinen, sind vielfältig.