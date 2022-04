Polizeiruf 110: Kritik zu "Seine Familie kann man sich nicht aussuchen"

Es sieht ein wenig nach Vetternwirtschaft aus, dass ausgerechnet Charly Hübners Ehefrau, der Hamburger Theaterstar Lina Beckmann, als dessen Nachfolgerin im Rostocker "Polizeiruf"-Krimi antritt. Würde ja auch zu Hübners Rolle des mittlerweile wohl in Sibirien (!) untergetauchten Ermittlers Sascha Bukow passen, denn der hatte ja stets mit der eigenen Familie und ihren dunklen Geschäften seine Last. In Wirklichkeit war es jedoch ganz anders. Weder Hübner noch Beckmann wussten, dass der NDR und die Rostocker "Polizeiruf 110"-Produzenten die 40-jährige Schauspielerin in Sachen Nachfolge ansprechen würden. Nun ist es also soweit mit Beckmanns Debüt als Profilerin Melly Böwe. Im "Polizeiruf 110: Seine Familie kann man sich nicht aussuchen" reist sie erst mal aus Bochum an, um ihrer Bald-Kollegin Katrin König (Anneke Kim Sarnau) das Leben bei der Aufklärung eines Doppelmordes schwer zu machen. Es gibt sicher einfachere Starts für ein Ermittlerinnen-Team!