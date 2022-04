Gaslit: Kritik zur Starzplay-Serie mit Julia Roberts

Dabei war sie die erste, die Präsident Nixon für seine Verwicklung in den Watergate-Skandal öffentlich beschuldigte. Nur glaubte es ihr niemand – bis die Wahrheit irgendwann ans Licht kam. In der Psychologie gibt es übrigens den nach ihr benannten "Martha-Mitchell-Effekt", der eine Fehldiagnose beschreibt, bei der sachliche Hinweise als Hirngespinste gedeutet werden. Gustl Mollath kann ein Lied davon singen.

Dass Martha Mitchell, in der Serie großartig von Julia Roberts gespielt, nicht ernst genommen wurde, lag an der Taktik des Weißen Hauses: desorientieren, manipulieren, verunsichern. Das war einerseits nötig, um die zahlreichen illegalen Aktivitäten rund um den Wahlkampf zu vertuschen. Andererseits war es Nixon und seiner Entourage ein Dorn im Auge, dass sich Martha nicht auf die Rolle als Politikergattin beschränkte.

Da ist allen voran Marthas Ehemann, der sich zwischen ihr und dem Präsidenten entscheiden muss. Auch der opportunistische Rechtsanwalt John Dean (Dan Stevens), der Watergate mit plante und später als Kronzeuge die Seiten wechselte, und sein fanatischer Handlanger Gordon Liddy (Shea Whigham) bekommen (etwas zu viel) Raum. Das ist schade, lenken die vielen Handlungsstränge und Figuren doch von der Frau ab, die inmitten all der wahnhaften Ambitionen, all der dämonische Entschlossenheit, all des Chaos' überlebt und sich von all den Idioten nicht mundtot machen lässt.