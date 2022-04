"Terra X" über die Varusschlacht: Was ist Mythos, was ist Wahrheit?

Was passierte wirklich in der legendären Schlacht am Teutoburger Wald zu? Im ersten Teil der neuen "Terra X"-Reihe "Ein Moment in der Geschichte" suchen Experten im ZDF nach Antworten.

Terra X: Ein Moment in der Geschichte – Die Varusschlacht Dokumentation • 24.04.2022 • 19:30 Uhr

Ob als Varusschlacht, als Hermannsschlacht oder als die Schlacht im Teutoburger Wald: Egal, unter welchem Namen man das blutige Aufeinandertreffen zwischen römischen Legionen und germanischen Stämmen kennt, spätestens zu Beginn der Mittelstufe ist sie jedem Schulkind ein Begriff. Der genaue Ablauf jener Schlacht, in der mehr als 15.000 römische Soldaten ihr Leben ließen, gibt der Wissenschaft aber noch immer Rätsel auf. Der ZDF-Moderator Mirko Drotschmann möchte tiefer in den aktuellen Stand der Forschung eintauchen: In der Dokumentationsreihe "Terra X: Ein Moment in der Geschichte" hält er dafür erneut im alles entscheidenden Moment die Zeit an.

Der Film von Alexander Hogh beginnt im Jahr 7 nach Christus, als der römische Stadthalter Publius Quinctilius Varus den Oberbefehl am Rhein übernimmt. Unter seinem Regiment sollen die Provinz Gallien vor dem Einfluss der "Barbaren" geschützt und germanischen Siedlungsgebiete rechts des Rheines zu einer römischen Provinz ausgebaut werden. Doch die Römer haben die Rechnung ohne einen mutigen Cherusker namens Arminius gemacht: Mit einer List, so glaubt man heute, lockte er die vom langen Fußmarsch übermüdeten römischen Legionen in einen Hinterhalt, wo sie von den Germanen niedergemetzelt wurden.

Doch ist dies bereits die ganze Geschichte? Oder wurde die Wirklichkeit im Laufe der Jahrtausende zum Mythos verklärt? Expertinnen und Experten wie der Historiker Matthias Wemhoff und die Archäologin Bettina Tremmel möchten Antworten auf diese Fragen finden. Hoffnung schenkt ihnen die Forschung mit sogenannten "metallurgischen Fingerabdrücken". Was es mit diesem Verfahren auf sich hat, verrät die Dokumentation. Gleichzeitig wirft der Film aus der Sicht des römischen Soldaten Lucius oder jungen cheruskischen Kämpfers Randolf einen Blick auf das Schicksal der einzelnen Krieger.

"Terra X: Ein Moment in der Geschichte – Die Varusschlacht" ist der erste von insgesamt drei neuen Teilen der seit 2020 ausgestrahlten Doku-Reihe. Eine Woche später, am Sonntag, 1. Mai, um 19.30 Uhr, beschäftigt sich Drotschmann unter Regie von Judith Völker mit der Ankunft Kolumbus' in Amerika. Am Sonntag, 8. Mai, steht zur selben Uhrzeit die Mondlandung im Fokus.

