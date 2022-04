Bauer sucht Frau international 2022: Sieben Folgen mit fünf neuen Bauern

Inka Bause in globaler Mission: In einer neuen Staffel von "Bauer sucht Frau" hilft sie Landwirten aus aller Welt bei der Liebessuche.

Ein Sehnsuchts-Doppelprojekt: Natürlich erzählen die sieben neuen Folgen von "Bauer sucht Frau international" die beliebte Geschichte noch einmal: dass es nie zu spät ist, im Leben noch richtungsweisende Entscheidungen zu treffen. Etwa über eine beherzte Partnerwahl. Niemand sollte einsam bleiben, davon ist Inka Bause, die Moderatorin der nun schon vierten Staffel der weltumspannenden Herz-Schmerz-Reihe überzeugt. Was in Zeiten der Reisebeschränkungen natürlich auch gilt: Auch an Fernweh sollte niemand über Gebühr leiden. Die sieben neuen Folgen nehmen das Publikum mit an Sehnsuchtsorte – nahe wie sehr ferne. Man wird doch noch träumen dürfen!