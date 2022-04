Im Einsatz für den Planeten – Die Artenretter: Doku im Ersten

Ob im Hambacher Forst bei Köln oder am Rande des Nationalparks Serengeti in Tansania: Nahezu überall auf der Welt kämpfen Menschen unermüdlich für die Rettung unseres Planeten. Doch egal, wie sehr sich der Einzelne müht: Wenn nicht alle am selben Strang ziehen, ist dem sechsten großen Artensterben der Erdgeschichte kaum etwas entgegenzusetzen. Zwischen Montag, 25. April, und Sonntag, 8. Mai, treffen sich deshalb Abgeordnete aus 200 Ländern im chinesischen Kunming zur 15. UN-Biodiversitätskonferenz. Vor dem Hintergrund der Verhandlungen zeigt das Erste die zweiteilige Dokumentation "Erlebnis Erde: Im Einsatz für den Planeten – Die Artenretter".

Im ersten Teil unter dem Titel "Von der Savanne bis zum Nordmeer" begleitet der Film unter anderem Grant Burden, der in der Serengeti gegen Wilderei von Elefanten und Nashörnern kämpft. In China wiederum besucht ein Kamerateam eine kleine Naturschutzorganisation, die Zugvögel vor dem illegalen Tierhandel bewahren will. Doch auch in Europa ist Tierschutz alles andere als selbstverständlich: Der Norweger Fredrik Myhre etwa ist einer der wenigen Naturschützer, die an den jährlichen Fischfangquotenkonferenzen teilnehmen dürfen. Im Hambacher Forst hingegen nehmen Baumbesetzer mitunter schwere Strapazen in Kauf.