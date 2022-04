Ex-"Bachelor" Andrej Mangold eröffnet Club am Ballermann

Andrej Mangold (35) eröffnet einen Club auf Mallorca. Der ehemalige "Bachelor" will laut "Bild"-Zeitung auf der Partyinsel eine exklusive Disco aufbauen. "Hello the Club" soll das Projekt heißen - und laut Mangold ein "Club der alten Schule" sein. "Wir möchten, dass dieses Oldschool-Club-Gefühl, mit House- und R&B-Musik zurückkommt, dass die Leute wieder dieses Disco-Gefühl haben", erklärt der Reality-Star. "Wir wollen einen exklusiven, hochwertigen Club eröffnen", sagt er. "Derzeit gibt es so etwas nicht an der Playa de Palma."