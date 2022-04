"Navy CIS: Hawaii" – neue SAT.1-Serie beginnt mit einem Flugzeugabsturz

"Pearl Harbor" ist ein Name, der Kriegsgeschichte geschrieben hat und der von hohem symbolischem Gehalt ist, nicht nur für US-Bürger. So hat sich auch das neue Team genannt, das ab sofort an dem dritten Ableger-Standort der "Navy CIS"-Elitetruppe auf Verbrecherjagd geht. SAT.1 schickt – angefangen mit einem einstündigen Pilotfilm – ab sofort die 18 Fälle der "Navy CIS: Hawaii"-Serie auf Sendung. Mit Special Agentin Charge Janet Tennant (Vanessa Lachey) steht erstmalig eine weibliche Team-Chefin der Truppe aus erfahrenen Ermittlern, Cyber- und Verhörspezialisten vor. Sie bekommen es nicht nur mit Profi-Kriminellen, sondern vor allem mit Fragen der internationalen Sicherheit in der Pazifik-Region zu tun. Spannung vor traumhaften Fernwehkulissen scheint da vorprogrammiert.