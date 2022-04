Maxi Biewer verlässt RTL – 30 Jahre lang präsentierte sie das Wetter

Maxi Biewer (57) kehrt den Wetternachrichten bei RTL den Rücken. Die langjährige Wetterexpertin verlässt den Sender nach drei Jahrzehnten, wie RTL meldet. Ihr Kollege Björn Alexander erinnert sich an die Zeit an der Seite von Biewer zurück. Es gebe "nicht viele Menschen, die so viel Charme und Energie in den Morgenstunden versprühen wie Maxi Biewer", erklärt er. "In tausenden Wettersendungen konnten sich Millionen Menschen Tag für Tag davon überzeugen und sich ebenso umfassend wie kompetent über das Wettergeschehen informieren."