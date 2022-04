Bauer sucht Frau International: Hofdamen brechen Reise zu ihrem Landwirt ab

Bereits zum vierten Mal ist Moderatorin Inka Bause mit "Bauer sucht Frau international" im Auftrag der Liebe unterwegs. Vier Landwirte und eine Winzerin suchen dieses Mal ihr großes Glück in der RTL-Kuppelshow. In der ersten Folge erlebten zwei Hofdamen direkt eine böse Überraschung. Der Weg zu ihrem Bauern Felix in Peru gestaltete sich schwieriger als gedacht. Die Damen brachen die Anreise sogar ab und landeten in einem Hotel anstatt auf der Kaffeeplantage von Felix.

Das erste Kennenlernen ist bei "Bauer sucht Frau international" immer ein ganz besonderer Moment. Ackerbauer Justin aus Frankreich wollte dabei wohl nichts anbrennen lassen und lud sich gleich fünf Damen auf seinen Hof ein. "Es muss Boom machen", wünschte sich der 30-Jährige vom ersten Treffen. Maureen und Sabrina gehörten zu den fünf Auserwählten und zeigten besonderen Kampfgeist um das Herz von Justin. Während die 29-jährige Maureen vorab überzeugt war, unfassbar viel mit dem Jungbauern gemeinsam zu haben, machte Sabrina aus Hagen direkt klar: "Ich lass mir nichts bieten. Ich bin nicht da, um Freundschaften zu schließen, ich bin wegen Justin da und wegen nichts anderem".

Beim ersten Aufeinandertreffen der Hofdamen mit ihrem Justin schien große Begeisterung auf allen Seiten zu sein. Auch der Landwirt zeigte sich sehr zufrieden mit seiner Damenwahl. Dabei hatte der begehrte Junggeselle schon eine Favoritin ausgemacht, wollte aber noch nicht verraten, welche Kandidatin damit gemeint war.

Rolinka kann in Südfrankreich auf eine herrliche Landschaft mit ihren zwei Weinbergen blicken. Doch zukünftig möchte die 54-Jährige das nicht mehr alleine tun. Aus dem Stapel an Bewerbungspost hat sich Rolinka mit Frank und Alexander für zwei sehr unterschiedliche Männer entschieden. Während der PR-Fachmann Frank am ersten Abend versuchte, mit Charme zu überzeugen, hatte Alexander den Schalk im Nacken und versuchte mit mehr oder weniger witzigen Sprüchen zu punkten. Viel Zeit zum Ausruhen blieb den beiden Anwärtern nicht bei der agilen Winzerin, die bereits viele Aktivitäten für die gemeinsame Hofwoche vorbereitet hatte. Losgehen sollte es direkt mit einem Abendspaziergang mit Hunden unter dem Sternenhimmel. So etwas war eigentlich gar nicht nach dem Geschmack des Wirtschaftsprüfers Alexander, der mit Hunden nur "so ok" ist. Das kam bei der Hundefreundin Rolinka nicht so gut an. Ob es dennoch eine Zukunft für die aktive Bio-Bäuerin und dem ruhigen Alexander gibt?

Unangenehme Überraschungen für die Hofdamen von Bauer Felix Für "Bauer sucht Frau international"-Landwirt Felix aus Peru endete der erste Abend mit seinen zwei Hofdamen Simone und Monika komplett anders als geplant. Am Flughafen wurden die beiden Frauen von einem Fahrer abgeholt. Dann folgte der erste Schock bei der Fahrt durch Perus Hauptstadt Lima. Simone und Monika wurden von der deutlich sichtbaren Armut des Landes überrumpelt und mussten mit den Tränen kämpfen.

Doch beschwerlich wurde die Autofahrt ein paar Stunden später. Um zu der Kaffeeplantage von Felix zu gelangen, mussten nämlich etliche Höhenmeter überwunden werden. Um so höher der Fahrer auf den Bergpass fuhr, um so dünner wurde die Luft und den Damen immer schwindliger. Nachdem die beiden Frauen aus Deutschland über 48 Stunden auf den Beinen waren und etliche Kilometer noch vor ihnen liegen sollten, brachen die Konkurrentinnen die Reise zu dem 55-Jährigen vorerst ab und landeten stattdessen in einem Hotel. "Ich wollte heute nicht mehr zu Felix fahren, denn wir sind fix und fertig", erklärte Monika. Da ahnten sie noch nicht, dass bei dem Kaffeebauern noch eine weitere unangenehme Überraschung in Form von kalten Duschen auf sie lauern wird. Denn bei Felix ist der Warmwasserboiler kaputtgegangen und eine Reparatur so schnell nicht in Sicht.