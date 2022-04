Die Unendliche Geschichte: Was wurde aus dem Atréju-Darsteller?

Noah Hathaway durfte als Atréju in dem Kino-Hit "Die Unendliche Geschichte" auf dem Glücksdrachen Fuchur fliegen und die Zuschauer auf eine fantasievolle Reise mitnehmen. Mit der Verfilmung des Romanklassikers von Michael Ende wurde der US-Schauspieler in den 80er Jahren quasi über Nacht zum Weltstar. Danach wurde es schnell ruhiger um den Jungen mit den langen braunen Haaren. Und was geschah nach dem großen Erfolg?

Eine turbulente Zeit als Jazz-Tänzer, Motorrad-Shop-Besitzer und Terror-Abwehr-Spezialist folgte. Auch optisch hat sich der 50-Jährige krass verändert. Was Noah Hathaway heute so macht und alle weiteren Infos zu dem Atréju-Schauspieler gibt es hier im Überblick.

Noah Hathaway wurde 1971 in Los Angeles geboren. Bereits mit sieben Jahren stand der Schauspieler für die Serie "Kampfsterne Galactica" als "Boxey" vor der Kamera. Mit der Rolle des Atréju in "Die Unendliche Geschichte" wurde Noah Hathaway 1984 plötzlich zum golbalen Kinderstar. Mit seinen langen braunen Haaren und den dunklen Augen passte der damals 13-Jährige perfekt auf die Figur des Atréju, der Held in dem Buch, das Hauptfigur Bastian liest.

In der Verfilmung des Buches von Michael Ende verkörperte Noah Hathaway einen Jungen, der mutig und tapfer mit seinem Pferd Artrax gegen die Vernichtung der Fantasie kämpft. Atréju wurde nach dem Tod seiner Eltern vom ganzen Volk der "Grünhäute vom Gräsernen Meer" aufgezogen und ist niemandes Kind, doch der "Sohn von allen". Als sich Atréju auf den Weg macht, die Ursachen für die Krankheit der "Kindlichen Kaiserin" herauszufinden, verliert er dabei sein Pferd Artax an die Sümpfe der Traurigkeit, findet aber in dem Glücksdrachen Fuchur einen neuen Gefährten.

Noah Hathaway wurde zur Film-Premiere ausgeladen Auch wenn Michael Ende nicht zufrieden mit der filmischen Adaption von Regisseur Wolfgang Petersen war und sich aus dem Vorspann des Filmes streichen ließ, wurde der Streifen ein voller Erfolg. Bis 2006 galt die Verfilmung als teuerste deutsche Filmproduktion, doch es hat sich gelohnt. Allein an der Kinokasse spielte die "Unendliche Geschichte" über 50 Millionen Euro ein.

Nach dem Film kam dann allerdings Ärger auf Noah Hathaway zu. Drei Monate waren für den Dreh in den Münchner Bavaria-Studios angesetzt, doch letztlich wurden zehn Monate daraus. Erst nach einem nervenzehrenden Rechtsstreit wurde der Schauspieler für die ganze Drehzeit ausbezahlt, auf die Premieren-Feier des Films durfte Noah daraufhin allerdings nicht mehr gehen und wurde ausgeschlossen. "In diesem Moment wurde mir klar, dass ich nur eine Nummer bin, es einzig um das Geld ging. Das war hart", blickte Noah Hathaway im Interview mit "Stern" zurück. Zudem kam noch ein Reitunfall bei den Dreharbeiten hinzu, unter dessen Spätfolgen der Kinderstar noch heute leidet. Zu den anderen Stars der "Unendlichen Geschichte" hat er heute keinen Kontakt mehr.

Was hat Noah Hathaway nach dem Film "Die Unendliche Geschichte" gemacht? Während es in der Öffentlichkeit sehr schnell wieder still um den Schauspieler wurde, ging es abseits des Blitzlichtgewitters um so turbulenter bei ihm zu. Passende Rollenangebote blieben aus und Noah Hathaway verdiente zunächst sein Geld als Jazz- und Street-Dance-Lehrer. 1989 änderte ein schwerer Unfall das Leben des Filmstars und zwang ihn beruflich umzuschwenken. Danach schlug sich der Schauspieler als Versicherungsmakler und als Barkeeper in Los Angeles durch. 1994 gab es dann ein kleines Comeback in dem Film "Straße der Freiheit".

Anschließend suchte sich das Multi-Talent eine neue Aufgabe, machte eine Ausbildung als Muay-Thai-Boxtrainer und erwarb den schwarzen Gürtel im Shotokan-Judo. Nach den Terror-Anschlägen des 11. Septembers kämpfte der Schauspieler nicht mehr nur in Filmen gegen das Böse, sondern bildete im wahren Leben Piloten und Flugbegleiter im Nahkampf aus, um bei einem Terroranschlag richtig reagieren zu können.

Die krasse Veränderung von Noah Hathaway Auch optisch hat sich einiges verändert bei Noah Hathaway. Aus dem sanftmütigen Jungen aus der "Unendlichen Geschichte" ist ein tätowierter Biker geworden. Das Motorradfahren gehört zu den Leidenschaften des heute 50-Jährigen, genauer gilt seiner Liebe den "Choppern". 2003 eröffnete der Schauspieler sein eigenes Motorradgeschäft in Miami, sechs Jahre später folgte ein Tattoo-Studio. Mittlerweile zieren Tattoos den ganzen Körper des Atréju-Schauspielers, die langen braunen Haare sind einer kurzen, blonden Punk-Frisur gewichen, wie ein Blick auf sein Instagram-Profil zeigt. Doch ganz loslassen will Noah Hathaway die Schauspielerei nicht. Ab und zu taucht der Held vieler Kinder in Film und TV-Rollen auf, wie 2016 in "The Chair".

Zuletzt machten dem Kalifornier die Spätfolgen des Reitunfalls bei den Dreharbeiten von "Die Unendliche Geschichte" zu schaffen. Über eine Million Dollar soll Noah Hathaway bereits für Wirbelsäulenoperationen ausgegeben haben, Spendenaktionen sollten dazu beitragen, die hohen Arztkosten zu bezahlen.