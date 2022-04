Wann fühlen die Stars sich besonders schön?

Attraktivität ist subjektiv. Aber wann fühlt man sich besonders schön? prisma hat bei den Stars nachgefragt.

Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das ist nicht nur eine Binsenweisheit. US-Psychologen haben in einer Studie herausgefunden, dass selbst eineiige Zwillinge sich nicht zwingend einig sind, wenn es darum geht, was attraktiv ist. Aber ist die Selbstwahrnehmung nicht sowieso wichtiger als das, was andere denken? Wir haben Promis gefragt, in welchen Momenten sie sich besonders schön fühlen.

Julia Richter ("Ella Schön") "Um mich schön zu fühlen, braucht es eigentlich nicht viel. Manchmal ist es ein unerwartetes Lächeln oder der Moment, den ich mit meinem Lieblingsmenschen teile. Wenn es in meinem Inneren stimmt, dann strahle ich das hoffentlich auch aus."

Julia Stinshoff (bekannt aus "Sesamstraße" und "Dora Heldt") "Dazu gehört für mich: Gut schlafen, gut essen, von Zeit zu Zeit Yoga, mich mit den für mich richtigen Menschen umgeben und bloß keine Vergrößerungsspiegel beachten!"

Anna Hiltrop (Model; Botschafterin für die Müllsammelaktion "RhineCleanUp") "Schönheit kann so vielseitig sein: Eine Stimmung, die man ausstrahlt. ein Look, den man fühlt. Ein Lachen, das ansteckt. Ich fühle mich schön, wenn ich zufrieden bin. Deshalb nutze ich für meine Beautyroutinen am liebsten grüne Produkte, die nicht nur mir, sondern vor allem auch der Umwelt gut tun."