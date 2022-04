"Friedmanns Vier": Kritik zur Serie mit Tom Beck bei VOX

Die ganz große Liebe: Mischko Friedmann (Tom Beck) hat sie gefunden. In Emma (Picco von Groote), die tragischerweise gleich zu Beginn der Coming-of-Age-Serie "Friedmanns Vier" bei einem Autounfall ums Leben kommt – und mit ihrem plötzlichen Tod den Grundstein für heilloses Chaos legt. Fortan muss sich der ganz und gar überforderte Mischko nämlich alleine um die drei gemeinsamen Kinder, Maya (Anna-Lena Schwing), Tilda (Kya-Celina Barucki) und Carla (Amadeo * Leo Arndt), kümmern.

Es scheint wie eine Sisyphusarbeit, die drei Teenager nach dem Verlust ihrer Mutter davon abzuhalten, auf die schiefe Bahn zu geraten. Die 16-jährige Maya kifft zu viel und bezirzt gerne ältere Männer, die sonst so brave Tilda verliebt sich in den rappenden Teilzeit-Drogendealer Rokko (Rojan Juan Barani) und Nesthäkchen Carla – die eigentlich lieber Carl heißen und ein Junge sein möchte – prügelt sich mit der fiesen Mitschülerin. Dass auch Mischko seinen Kindern in puncto Impulsivität nichts nachsteht, kein Fettnäpfchen auslässt und sich mehr schlecht als recht durchs Leben hangelt, macht die Sache auch nicht einfacher.