"Resident Alien": Kritik und Infos zu Staffel 2

In der zweiten "Resident Alien"-Staffel befindet sich der auf der Erde gestrandete Außerirdische mehr denn je in einer Identitätskrise. Lesen Sie hier die Serienkritik.

Im Laufe der ersten Staffel taten sich an allen Genre-Fronten ungeahnte Wendungen auf. Beim Jungen Max etwa, der gleich zu Beginn und als einziger die wahre Identität des Außerirdischen sehen konnte. Der mauserte sich von der Nummer eins auf Harrys Todesliste zu einem Vertrauten, für den das Alien doch glatt Vatergefühle zu entwickeln schien. Sehr langsam und widerwillig, versteht sich. Und auch sonst wuchsen Harry immer mehr Erdbewohner ans Herz - eine Zwickmühle für den Außenseiter aus dem All, der doch mit deren Auslöschung beauftragt wurde.

Season eins ließ die Zuschauer mit einem fiesen Cliffhanger zurück. Denn eigentlich hatte Harry sein Raumschiff wieder flugtauglich gemacht und Kurs auf seine Heimat gesetzt. Doch dann musste er mit Entsetzen feststellen, dass sich ein blinder Passagier in sein Ufo geschlichen hat - Bengel Max war mit an Bord!

Spielt Staffel zwei also auf dem Heimatplanten von Harry und Max ist das neue "Resident Alien"? Nicht ganz. Weit gekommen sind die beiden offenbar nicht, denn zu Beginn von Staffel zwei wacht Harry völlig benommen in einem Krankenhausbett auf - auf der Erde. Zunächst kann er sich an nichts erinnern, nur, dass er ein Alien ist und die Menschheit vernichten soll. Dies tut er auch sogleich der verdutzten Ärztin kund, die ihn kurzerhand und wenig überraschend für verrückt erklärt.

Ein Hauch von E.T.

Auf das famose Minenspiel von Alan Tudyk müssen die Fans also natürlich nicht verzichten. Und das ist auch vonnöten: In Staffel zwei gerät das Alien mehr denn je in eine Identitätskrise. Nach der nunmehr zweiten Bruchlandung auf die Erde fürchtet es, seine eigene Familie nie wiederzusehen, seinen Ursprung zu verlieren und immer menschlicher zu werden. Was bei all den Comedy-Elementen der Serie durchaus auch gewisse "E.T."-Vibes schürt.