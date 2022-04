Jared Padalecki meldet sich nach schwerem Autounfall

So schreibt er zu einem Foto von sich und seiner Tochter: "Hallo an alle! Ich möchte allen für die viele Liebe danken", so Padalecki. "Ich bin definitiv auf dem Weg der Besserung und hoffe, später in dieser Woche zum Filmen zurückkehren zu können. Ich bin so glücklich, die beste Pflege gehabt zu haben und von Menschen umgeben zu sein, die mich lieben. So dankbar für alle."