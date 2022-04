ARTE-Doku ergründet die Faszination Achterbahn

In die beiden Typen "Angstsucher" und "Angstvermeider" teilt der Freizeitforscher Sasha Szabo die Achterbahnfahrer ein. Die einen schreien auf der Fahrt vor Begeisterung und werfen die Arme hoch, die anderen klammern sich an der Halterung fest und schließen spätestens bei der Talfahrt die Augen. Seinen Adrenalinstoß bekommt jeder, der ihn sucht. Dafür sorgt ein Gehirnzentrum, das trotz aller erwiesenen Sicherheit immer wieder Gefahr signalisiert. Erfunden wurde das Ganze übrigens von Russen in St. Petersburg mittels vereister Holzgerüste. Napoleon und seine Soldaten brachten die Erfindung mit nach Paris und nannten sie "montagnes russes", "Russische Berge". In Amerika kam man hingegen um 1870 auf die Achterbahn, als man die Loren sah, mit denen die Esel zu Tal befördert wurden, die zuvor die Wagen auf die Kohleberge hinaufgezogen hatten. Der Mensch kam erst danach, wie Szabo in der Doku "Faszination Achterbahn" von Rosi Bundz (ARTE / ZDF) berichtet. Eine überaus sehenswerte Kulturgeschichte des kultigsten aller "Fahrgeschäfte".

Der Rest ist genauso Geschichte wie Gegenwart: Immer verwegener wurden die Rummelgiganten, immer kurviger, vielfach mit Loopings versehen. Ihr Vorfahr von 1817 in Paris ist dagegen ein schier bedauernswertes Stück, weit entfernt von einem "Ungeheuer, das uns in Angst und Schrecken versetzt", wie es im Kommentar der ARTE-Doku heißt. Fans behaupten gar, die Achterbahnfahrt sei ein "Kurztrip ins Jenseits". In der Tat werfen die Hirne nach vollbrachter Tat die meisten Glückshormone aus. Zwei Milliarden Menschen nutzen die Achterbahnen weltweit in jedem Jahr. Die höchste steht in Dakar, die schnellste mit 240 km/h in Abu Dhabi.