Nicole hielt Brustkrebsdiagnose geheim: "Wollte kein Mitleid"

Sängerin Nicole (57, "Ein bisschen Frieden") hat offenbart, dass sie im Dezember 2020 die Diagnose Brustkrebs erhalten hat. Es sei "ein Schock" gewesen, wie sie im Interview mit der "Bild"-Zeitung erklärt. "Die Zeit blieb stehen. Mein Leben lief in Zeitlupe wie ein Film in mir ab. Ich dachte nur: 'Ich doch nicht!'" Die Sängerin wurde bereits operiert, die Chemotherapie mit anschließenden Bestrahlungen begann im darauffolgenden Januar.

In einem Instagram-Post berichtet die Musikerin und ESC-Gewinnerin von 1982 ebenfalls von ihren Erfahrungen in den letzten Monaten. "Im Dezember 2020 musste ich plötzlich und unerwartet eine Reise antreten, die ich ganz sicher nicht gebucht hatte", schreibt sie zu einem Bild von sich mit kurzen Haaren. Ihr sei unmissverständlich klar gewesen, dass der Weg, "den ich zu gehen hatte, äußerst steinig und schwer werden würde. Trotzdem musste ich meinen Rucksack packen und diese Reise antreten, denn eine Alternative gab es nicht". Ein "langes, dunkles Tal" habe sich vor ihr aufgetan. "Da musste ich durch, denn nur am Ende des Tals wartete die Sonne über dem Berggipfel auf mich."