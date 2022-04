Kampf der Realitystars 2022: Elena trifft auf Erzfeindin – dann kommt die Überraschung

Die ungekrönte Realitykönigin legt sich auf dem Weg zu einem offiziellen Titel nicht nur mit einer neuen Bewohnerin an, sondern auch mit dem Produktionsteam. Am Ende der dritten Folge müssen gleich zwei Stars gehen.

Der Casting-Direktor von "Kampf der Realitystars" hat wieder einmal seine Aufgaben gemacht – und damals offenbar die erste Staffel von "Love Island" geguckt. Für alle, die das nicht gemacht haben, eine kurze Zusammenfassung: Elena Miras gewann die Staffel gemeinsam mit Jan Sokolowski, wurde nach den Dreharbeiten aber schwanger von Mit-Kandidat Mike Heiter. Der wiederum hatte in der Datingshow mit Chethrin Schulze angebandelt. Und damit sich der Kreis schließt, zieht diese nun zu Elena Miras in die Sala. Hallelujah! Oder frei nach Elena Miras: "Kotz, kotz, würg".

Kaum ist Chethrin angekommen und der Brechreiz von Elena halbwegs unter Kontrolle, wird direkt schmutzige Wäsche gewaschen – und zwar im Schleudergang. Wer hat angefangen? Wer hat wann was gesagt? Wer wen mehr gehated? Wessen Ego war gekränkter? Wer ist nach fünf Jahren immer noch nicht drüber weg? Elena und Chethrin überbieten sich gegenseitig. "Geil, schön Zickenkrieg. Hab' ich Bock drauf", freut sich Jan Leyk. "Tessa ist jetzt komplett safe, denn Elena hat einen neuen Feind hier in der Sala", orakelt Nina Kristin.

Rich Nana hinterlässt Eindruck

Während Jan und die Zuschauer noch frohlocken, gibt es direkt den nächsten Grund zum Jubeln. Rich Nana entert den Strand. Die Rap-Oma ist nach eigenen Angaben vor allem in den USA bekannt und dort auf Augenhöhe mit Snoop Dogg. Mindestens. Ihr Leben dreht sich vor allem um Geld und Sex. "Oh Gott, ist die süß", findet Tessa. "Komplett einen am Helm", meint Jan und will das offensichtlich als Kompliment verstanden wissen. Schäfer Heinrich ist schockverliebt, kassiert aber einen deftigen Korb, als Nana nicht in sein Schäfer-Lied mit einstimmt. Doch der "Bauer sucht Frau"-Star verarbeitet seine Enttäuschung schnell. "Das neue Schäfchen ist ja super. Die setzt sich durch, die kann ohne Punkt und Komma erzählen."