Über Geld spricht man doch! TV-Experiment mit elf Familien

In Deutschland gelten die eigenen Finanzen immer noch als Tabuthema. In einer neuen Reportage-Reihe auf Kabel Eins legen elf Familien ihre Vermögenswerte offen.

Insbesondere hierzulande gilt es als Frage des Anstands: "Über Geld spricht man nicht!" – So lautet jedenfalls ein bekanntes Sprichwort. Doch die Tabuisierung der Finanzen erschwert auch Diskussionen über Ungleichverteilung oder faire Löhne. In einem neuen Dokutainment-Format auf Kabel Eins möchte man das laute Schweigen ums Einkommen brechen: "Über Geld spricht man doch!", heißt es im Titel der Sendung. Sie begleitet elf Familien aus unterschiedlichen Einkommensklassen. Das gewagte TV-Experiment verlangt von ihnen nicht weniger, als ihren Kontostand offenzulegen: volle Transparenz. Die vier Folgen werden jeweils donnerstags zur Primetime ausgestrahlt.

Dabei treffen Inflation und Preisspirale mal wieder die Einkommensschwachen am härtesten, wie bereits die Premierenfolge der offenbart. Bei Familie Siebertz aus Bad Homburg sind beide Elternteile berufstätig, aber das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. "Ich würde gerne auch mal sagen können: Kinder wir fahren in den Freizeitpark! – Ohne mir Gedanken zu machen, ob das drin ist", erklärt Vierfachmutter Manuela. Davon sei die Familie schon "sehr, sehr weit entfernt". Zu kämpfen haben auch Stephan und Melanie Engels aus Mönchengladbach, die sich ihr Hartz-IV einteilen müssen. Bereits zur Monatsmitte ist kein Geld mehr da.

Das Kontrastprogramm darf natürlich nicht fehlen und wird in Folge eins von der Millionärsfamilie Gekeler verkörpert. Satte 15.000 Euro plus stehen am Monatsende auf der Habenseite. Das Dokutainment-Format zeigt, für was Schönheitschirurg Oliver und Influencerin Betty ihr Geld ausgeben.