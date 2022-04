Miss Merkel: Katharina Thalbach spielt Hauptrolle in Romanverfilmung

Die Altkanzlerin löst nach ihrer Amtszeit Mordfälle in der Uckermark: RTL verfilmt den Roman von David Safier mit Katharina Thalbach in der Hauptrolle.

Katharina Thalbach (68) steht bald für eine besondere Rolle vor der Kamera. Die Schauspielerin wird in der RTL-Romanverfilmung des Bestsellers "Miss Merkel: Mord in der Uckermark" von David Safier (55) die Hauptrolle übernehmen. Das hat der Sender bei Twitter bestätigt. Die Zeitschrift "Blickpunkt:film" berichtet weiter, dass die Dreharbeiten zum Neunzigminüter in Kürze beginnen. Der Autor des Drehbuchs ist Stefan Cantz, Regie führt Christoph Schnee.