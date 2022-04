Zimmer mit Stall – Über alle Berge: Kritik zum Film heute im Ersten

Bei einem Sturz vom Pferd hat ein Mann sein Gedächtnis verloren. Lediglich Untermieter Barthl, der beim Sturz so seine Hände im Spiel hatte, zweifelt an der Amnesie. Zurecht?

"Ein PS gegen ein PS – ein feines Rennen!" schreit der Barthl (Friedrich von Thun) und nimmt auf seinem Mofa das Rennen mit einem dahin galoppierenden Reiter auf. Doch der Reiter stürzt, ohne dass es Barthl merkt – eine Fehlzündung hat den Gaul erschreckt. Barthls Vermieterin Sophie (Aglaia Szyszkowitz) greift in der achten Episode der ARD-Freitagsreihe "Zimmer mit Stall" helfend ein und erkennt zu ihrem Erstaunen, dass das Opfer das Gedächtnis verloren hat.

"Über alle Berge" ist dieser Film überschrieben. Im Juli des vergangenen Jahres wurde darüber hinaus noch ein zweiter gedreht: "So ein Zirkus" wird am Freitag, 6. Mai, ebenfalls um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Florian Karlheim spielt jenen Mann mit Amnesie. "Ich weiß ja nicht mal, ob ich je geliebt habe", wird der ansonsten stumme Verunglückte später sagen, und es ist klar, dass man oder frau so jemanden sofort lieb haben muss. Nur Barthl zweifelt, denn er kennt sich mit dem Gedächtnis aus. Manchmal vergisst er sogar die alten Schnulzen, die er früher mit seiner Frau gesungen hat – "Griechischer Wein" und solche Sachen. Das macht ihm Angst, und er klebt überall Zettel hin, die ihn vor der Demenz schützen sollen. Aber natürlich freundet sich das Schlitzohr auch mit dem Fremden an, mitsamt dem Zweifel an dessen bestätigter "retrograder Amnesie".