Blind ermittelt – Die nackte Kaiserin: Kritik zum Wien-Krimi heute

Ein Foto von der toten Kaiserin Sisi aus der Leichenhalle ist gestohlen worden. Angeblich lastet ein Fluch darauf. Kurz bevor es an das Wiener Nationalarchiv übergeben werden soll, wird es gestohlen.

Auch wenn die Welt bislang nichts davon wusste: Es gibt ein geheimes Foto der Kaiserin Elisabeth, Sisi genannt. Der Assistent des 1898 nach Genf geeilten Hoffotografen Berger hat es heimlich nach dem gewaltsamen Tod der Kaiserin in der Leichenhalle gemacht. Der soeben zum Sonderermittler ernannte blinde Ex-Kommissar Haller (Philipp Hochmair) und seine "rechte Hand" Niko (Andreas Guenther) riechen im siebten Wien-Krimi "Die nackte Kaiserin" (Regie: Katharina Mückstein) sofort den Braten, als das Bild nebst Totschlag abhandenkommt, kurz vor der Übergabe an das Wiener Nationalarchiv.

Dreierlei Tätertypen kommen in Frage, so erkennt der schlaue Haller: Geldgierige, eingefleischte Sisi-Fans und Moralisten, die das Andenken "ihrer" Kaiserin bewahren wollen. Dabei spielt natürlich auch der Kunst- und Antiquitätenhandel eine wichtige Rolle.

Es sind diese Pointen, die den Wien-Krimi (seit 2018 im Ersten) würzen. Auch Hallers anhaltende Blinden-Arroganz gegenüber seinem stets zu Diensten stehenden Knecht bringt mancherlei komische Momente ins Spiel. Aber im großen Ganzen wird es diesmal eine beschwerliche Suche nach einem Mörder, der das auf 1,5 Millionen geschätzte Bild entwendet hat. Das liegt einmal an einer ganzen Phalanx von möglichen Tätern, die von den Nachbarn der Erbin und den dort gerade tätigen Bauarbeitern bis hin zur Bewahrerin im Nationalarchiv und zu einem suspekten Kunsthändler reichen. Zudem war ja auch die Ehe der Binders kaputt. Hatte der Ehemann gemeinsame Sache mit einer anderen machen wollen?

Dass der Zuschauer die "nackte Sisi" mitsamt ihrem Anker-Tatoo auf dem Rücken nie so recht zu Gesicht bekommt, ist sicher ein Clou der neuerlichen Sisi-Thematisierung. Doch fehlt es diesem Krimi an satirischer Schärfe und Ironie, sonst eine Garantie bei österreichischen Krimimachern. Der Running Gag, dass der blinde Haller mehr als alle anderen sehen kann, will zudem gut gepflegt sein, sonst droht er, sich totzulaufen. Dem Serien-erfahrenen Autor Nils-Morten Osburg ("Ostfriesenkrimi", "Prag-Krimi") gefällt es, immer neue Spuren zu legen, bis es endlich zu einer Bildübergabe beim Kostümball der Sisi-Verehrer kommen soll.