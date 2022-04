"Star Wars – Episode I": Kritik zum Film bei ProSieben

Die Jedi-Ritter Qui-Gon Jinn (Liam Neeson, links) und Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor, rechts) lernen den 9-jährigen Sklaven Anakin Skywalker (Jake Lloyd, Mitte) kennen - und die Macht ist stark in ihm. Fotoquelle: ProSieben / 1999 Lucasfilm Ltd.

Yoda (links) und Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) gehen schweren Zeiten entgegen. Fotoquelle: ProSieben / 1999 Lucasfilm Ltd.

Als Qui-Gon die außergewöhnlichen Fähigkeiten des Jungen bemerkt, fühlt er sich in seiner Ahnung bestätigt, dass Anakin (Jake Lloyd) die Veranlagung zur Macht in sich trägt. Fotoquelle: ProSieben / 1999 Lucasfilm Ltd.