Kommissarin Lucas – Goldrausch: Kritik zum ZDF-Krimi heute

Zunächst sieht alles nach einer Familientragödie aus: Wolfgang Löhns, so glaubt die Staatsanwaltschaft, hat seine Tochter erschossen. Doch Kommissarin Lucas vermutet mehr hinter dem tragischen Vorfall im Keller. Den entscheidenden Hinweis liefert Johannes (Maximilian Brückner), der Sohn des mutmaßlichen Täters: "In der Finanzkrise 2008 hat mein Vater viel Geld am Aktienmarkt verloren", erklärt er: "Er fing an, in Internetforen zu lesen, diesen Weltuntergangsquatsch. Er hat alle Papiere verkauft und alles in Gold investiert, mehrere Hunderttausend Euro. Erst hatte er ein Bankschließfach, aber jetzt ist es hier."