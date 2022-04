GNTM wird zum Tränenmeer – Heidi Klum berichtet von fiesen Lästereien

Diese Woche wird es hochemotional bei GNTM: Bei einem Videoshoot müssen die Models Gefühle zeigen und ihr Schauspieltalent unter Beweis stellen. Der Catwalk entführt die Mädchen außerdem in die Vergangenheit und konfrontiert sie mit ihren Kindheitsträumen. Besonders emotional wird es bei Noella, die traurige Details aus ihrer Kindheit preisgibt.

Bevor es für die verbliebenen zehn "Germany's next Topmodel"-Kandiatinnen zu den Challenges der Woche geht, werden Juliana, Vivian, Anita und Liselotte zum Casting bei Dyson eingeladen. Die anderen Mädchen gehen leider leer aus und sind dementsprechend enttäuscht. Beim Casting angekommen stellen die Auserwählten fest: Der Kunde sucht kein Fotomodel, sondern eher eine geeignete Moderatorin mit selbst gestylter Mähne. Liselotte will mit ihrer "Turbo-Frisur" Eindruck machen, während die anderen Mädchen eher auf ordentlich gestylte Wellen setzten. Vivian kann am Ende den Job ergattern und ist vor Freude ganz aus dem Häuschen.

Am nächsten Tag wird spekuliert, was wohl als nächstes ansteht. Luca tippt auf die Boys-Edition. "Aber bitte passendes Alter. Ab 50", wünscht sich Liselotte. Doch leider gibt es weder Male-Models noch ein normales Fotoshooting. Die Mädchen sollen stattdessen eine Filmszene drehen – und das mit Superstar Brigitte Nielsen. "Wir drehen eine kleine Filmszene mit mir in einem Gefängnis. Du kannst meine Schwester sein oder ich kann deine Mutter sein", erklärt die Schauspielerin. Die Story sollen sich die Mädchen selbst überlegen.

Bei Noella und Liselotte fließen Tränen Noella ist die erste und punktet mit echten Emotionen. Sie versucht sich mit persönlichen Erlebnissen in die Emotionen hineinzufühlen. "Ich habe jemanden verloren im Kongo wegen Krebs. Sie hieß auch Brigitte. Du bist für mich sie", sagt die 25- jährige zu ihrer Schauspielpartnerin Brigitte Nielsen. Noella braucht nicht lange, um sich in die Rolle hineinzuversetzen und es kullern sofort die Tränen.

Auch Liselotte hat sich schon "eingekitscht", wie sie sagt. Statt der sonstigen Albernheit will Liselotte direkt mehrere Emotionen rüberbringen: Wut, Trauer und Freude. In ihrer Hintergrundgeschichte ist Brigitte ihre Schwester und sitzt wegen Mordes an ihrem Ehemann im Gefängnis. Während und auch nach dem Dreh fließen die Tränen bei der 66-jährigen. Der Grund: Liselottes Schwester ist vor Kurzem verstorben. Heidi ist von ihrer Leistung überrascht: "Ich bin stolz auf sie, dass sie das so ernst genommen hat".

Was wurde eigentlich aus den GNTM-Siegerinnen? Selbst der Elimination Walk wird diesmal emotional. Die Kandidatinnen müssen ihre Kindheitswünsche in Form eines Briefes ihres jüngeren Ichs vortragen. Vorher werden sie aber beim Catwalk noch mit eine Regendusche überrascht. "Ich finde so eine Dusche bei der Hitze gar nicht schlecht", meint Liselotte. Bei der Gastjurorin handelt es sich diesmal um Sängerin und Songwriterin Kim Petras.

Heidi berichtet von Mobbingerfahrung Anita spricht in ihrem Brief darüber, dass sie in ihrer Schulzeit gehänselt wurde. Auch Heidi Klum erinnert sich an ihre Schulzeit: "Zu mir haben sie immer Pizza-Face gesagt, weil ich so viele Pickel hatte. Ich war besessen von Pickeln. Aber so kriegt man eben eine harte Schale von Anfang an."

Auch Noella erzählt aus ihrer Kindheit. Ihre Geschichte ist so traurig, dass sogar "Model-Mama" Heidi einen Kloß im Hals bekommt. "Wenn ich mal groß bin, wünsche ich mir familiäre Sicherheit, weil ich meine Mutter und meinen Vater nicht kenne, weil sie in Europa leben. Ich bin im Kongo, das wünsche ich keinem Kind auf dieser Welt. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich in einer großen Familie bin. Das macht das Gefühl nicht so groß. Manchmal gibt es kein Wasser oder Essen. Zur Schule kann ich auch nicht immer, wenn kein Geld da ist." Heidi Klum und Gastjurorin Kim Petras sind sichtlich bewegt.