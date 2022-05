"Ella Schön – Freischwimmer" – Kritik: Dieser Kuss verändert alles

Die beliebte Herzkino-Reihe "Ella Schön" schafft es, in der letzten Staffel nochmal richtig zu überraschen – denn Ella und Christina kommen sich auf einer Party plötzlich näher.

Ella Schön, die beliebte Anwältin mit Asperger-Syndrom, verabschiedet sich langsam aber sicher vom deutschen Fernsehpublikum. Bevor die gleichnamige ZDF-"Herzkino"-Reihe jedoch nach vier Jahren und elf erfolgreichen Filmen ein Ende findet, liefert die finale Staffel noch allerlei Überraschungen. Und so kommt es, dass die von Annette Frier verkörperte Titelfigur im vorletzten Film "Freischwimmer" ungewohnten Gefühlen nachgeht: Ein leidenschaftlicher Kuss zwischen ihr und ihrer besten Freundin Christina (Julia Richter) wirbelt die Leben der beiden von ihren Ex-Partnern frisch getrennten Frauen ziemlich durcheinander.

Zu allem Überfluss wachen Sie am nächsten Morgen nach der Künstlerparty, von der Videos im Netz kursieren, auch noch ohne jede Erinnerung und nackt nebeneinander auf. Chaos programmiert. Zumal Ella gerade noch dabei ist, die beendete Beziehung zu Jannis (Josef Heynert) zu verarbeiten – und sich eigentlich ja auch in ihren Kung-Fu-Lehrer Arndt (Oliver Stein) zu verliebt haben scheint. Ellas Sehnsucht nach Ruhe und Stabilität bleibt wie so oft aufgrund anstrengender Emotionen unerfüllt.