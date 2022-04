Lilly Becker steht hinter ihrem Ex-Mann Boris

Boris Becker (54) muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Lilly Becker (45) hat nun auf den Urteilsspruch reagiert. In einem Statement, das sie RTL gegeben hat, erklärte sie, dass sie "überrascht" sei. Dies habe "kein Mensch erwartet". Schließlich habe Boris Becker "keinen umgebracht". "Was jetzt passiert, hat was zu tun mit Steuer", sagte Lilly Becker weiter. "Er ist ein Mann, ein Mensch, ein Vater, ein Ex-Ehemann für mich, für Barbara und eine öffentliche Person."