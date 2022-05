Ein Moment in der Geschichte: Christoph Kolumbus entdeckt Amerika

Es ist einer der wohl bekanntesten Irrtümer der Geschichte: Am 3. August 1492 brach der italienische Seefahrer Christoph Kolumbus unter spanischer Flagge auf, um einen Seeweg nach Indien zu finden. Doch anstelle des Landes des Goldes und der Gewürze erreichte er mehr als zwei Monate später, am 12. Oktober 1492, die Neue Welt, das heutige Amerika. Wie konnte es zu diesem folgenreichen Irrtum kommen? Und wie spielte sich jener geschichtsträchtige Moment, in dem Christoph Kolumbus und seine Männer die kleine Karibik-Insel Guanahani betraten, genau ab? Der Historiker und YouTube-Experte Mirko Drotschmann alias "Mr. Wissen2Go" möchte diese Fragen beantworten. Dafür hält der 35-Jährige in der ZDF-Doku "Terra X: Ein Moment in der Geschichte" (Regie: Judith Völker) wieder einmal die Zeit an.