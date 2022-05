Nicole nach Krebsdiagnose zurück auf der Bühne

Endlich zurück auf der Bühne: Nur wenige Tage, nachdem Schlagerstar Nicole ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte , feierte Deutschlands erste ESC-Gewinnerin ihre Rückkehr auf die Bühne. 16 Monate nach der Diagnose Brustkrebs sang die 57-Jährige in der Dominikanischen Republik bei der "Nacht des deutschen Schlagers" – mit Tränen in den Augen.

Erst in der vergangenen Woche hatte Nicole gegenüber "Bild" erklärt, dass bei ihr vor rund eineinhalb Jahren zwei bösartige Tumore in ihrer Brust entdeckt worden waren: "Die Diagnose im Dezember 2020 war ein Schock. Die Zeit blieb stehen. Mein Leben lief in Zeitlupe wie ein Film in mir ab." Eigentlich habe der Schlagerstar im Dezember 2020 eine Südafrika-Reise antreten wollen – diese aufgrund der Corona-Pandemie jedoch verschoben. Irgendeine "höhere Macht" habe ihren Urlaub wohl verhindern wollen, meint die Musikerin. "Sonst wäre ich heute vielleicht schon tot."