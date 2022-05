Herzogpark: Kritik zur Serie bei RTL+ über die Münchner Schickeria

Der Münchner Schickeria eilt ihr Ruf seit Jahrzehnten voraus. Zwar mögen die exquisiten und teils auch expliziten Feiern der Schönen und Reichen in der Bayerischen Landeshauptstadt in den letzten Jahren zurückhaltender ausgefallen sein. Der Mythos aber besteht. Nicht umsonst wusste die Spider Murphy Gang schon 1981 zu berichten: "Jeder spuit an Superstar. Und sauft an Schampus an der Bar." Seriell huldigte Helmut Dietl der Münchner Upperclass in der Kultserie "Kir Royal". Eines dürfte also klar sein: Mit "Herzogpark" (ab 3. Mai, RTL+) tritt RTL in große Fußstapfen.