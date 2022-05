Der Preis ist heiß: Harry Wijnvoord kämpfte lange für das Comeback

Moderator Harry Wijnvoord hatte schon häufiger versucht, der Gameshow "Der Preis ist heiß" zu einem Comeback zu verhelfen. Dank der aktuellen Retro-Welle wird sein Wunsch nun Wirklichkeit.

Der Preis ist heiß Show • 04.05.2022 • 20:15 Uhr

"Der Preis ist heiß": So hieß die legendäre Spielshow, die RTL in grauen Vorzeiten, genauer gesagt zwischen 1989 und Ende 1992, im Nachmittagsprogramm laufen ließ und damit Top-Quoten holte. Lange war nur eines sicher: dass zumindest der ursprüngliche Moderator, der mittlerweile 72-jährige Niederländer Harry Wijnvoord, ziemlich heiß auf eine Wiederkehr des Klassikers war! "Ich freue mich wahnsinnig auf diese Aufgabe. Nach 25 Jahren wurde es auch wieder Zeit. Und ich hoffe, dass wir bei diesem Revival wieder den Nerv unserer Zuschauer treffen", sagt der Showmaster Wijnvoord nun anlässlich dieser Neuauflage. "Wir setzen mit dem gesamten Team alles daran, Sie gut zu unterhalten."

Wijnvoord, der von Thorsten Schorn unterstützt wird, hatte zwischenzeitlich sogar eine Fan-Petition gestartet, um die Sendung zurück ins RTL-Hauptprogramm zu holen – moderiert natürlich von ihm selbst. In Zeiten, in denen "Wetten, dass ..?" beim ZDF wieder regelmäßig läuft und in denen RTL den Comedy-Talk "7 Tage, 7 Köpfe" reanimiert hat, ist nun auch die Chance für ein "Der Preis ist heiß"-Comeback gekommen. Vorerst drei neue Folgen zeigt RTL – nun allerdings tatsächlich zur besten Sendezeit.

Dabei will Entertainer Wijnvoord noch einmal seinen berühmt-berüchtigten Charme ausspielen. Und es gibt ein Wiedersehen mit den beliebten Spielideen von damals – darunter Herausforderungen wie "Absturz" oder "Einlochen". Zwei seiner ehemaligen Assistentinnen sollen auch mit von der Partei sein.

Walter Freiwald verstarb 2019 an Krebs Schmerzlich vermissen werden Fans allerdings den früheren Kollegen Walter Freiwald, der jede Sendung mit der immer gleichen Ansage einleitete: "Und hier ist sie wieder, die Show der fantastischen Preise. Seien Sie mit dabei, wenn es wieder heißt: Der Preis ist heiß!" Der beim Publikum sehr beliebte Freiwald starb bekanntlich bereits im November 2019 an den Folgen einer Krebserkrankung.

Am Konzept der schrill und mithin auch etwas trashig produziert wirkenden Sendung, die oft zur Zielscheibe von TV-Satirikern wurde, hat sich offenbar auch bei der Neuadaption wenig geändert. Es geht für die Spielkandidaten meist darum, mehr oder weniger hochwertige Sachpreise zu ergattern. Der Clou dabei: Deren Preis muss möglichst fachkundig geschätzt werden. Wer in seiner Einschätzung zu hoch liegt, scheidet aus. Ein K.O.-Kriterium, das schon oft für Überraschungen und manchmal sogar Tränen gesorgt hatte.

Dass es zu einer Neuauflage kommt, ist so etwas wie die Krönung des Lebenswerks von Harry Wijnvoord. Er hatte immer wieder entsprechende Vorstöße lanciert. Über ein Comeback der Sendung wurde schon länger spekuliert. 2010 sah es schon einmal nach einer Rückkehr aus. Damals fand sich allerdings kein Sender, der die produzierten neuen Folgen abnehmen wollte. Die von Wijnvoord angestoßene Aufruf an seine Fans, die Aktion "Holt Der Preis ist heiß zurück!" zu unterstützen und an deutsche Sender zu schreiben, lief damals letztlich ins Leere.

Allerdings gab es in der RTL-Senderfamilie, beim kleinen Schwester-Sender RTLplus mit dem Retro-Namen im Titel, der an die Anfänge der Privatfernsehzeit erinnern sollte, schon einmal eine Neuauflage. Zwischen 2017 und 2018 lief eine knapp einstündige Nachmittagssendung gleichen Namens. Dieser letztlich doch nicht ganz so heiße "Preis" wurde von Wolfram Kons moderiert, dann aber wieder eingestellt. Nun ist also der Meister Wijnvoord selbst noch mal am Zug.

Der Preis ist heiß – Mi. 04.05. – RTL: 20.15 Uhr