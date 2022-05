Dieter Bohlen im Krankenhaus: "Das passiert nur mir"

Nun hat der 68-Jährige jedoch eine echte Schreckensmeldung mit seinen Abonnentinnen und Abonnenten geteilt. Auf einer Foto-Collage ist Bohlen in einem Krankenhausbett zu sehen, darunter ein weiteres Foto, auf dem sein Bein eingegipst zu sein scheint. Die Bildbeschreibung: "Sport ist Mord", gepaart mit einem lachenden Emoji. Per Voice-Over erklärt der Musiker die Situation: "Das passiert nur mir: Vor einem Jahr rechtes Bein kaputt, jetzt linkes Bein kaputt." Doch was ist geschehen? "Ich bin beim Tennis umgeknickt. Miniskus kaputt, Schnell-OP und jetzt, fünf Stunden später, bin ich schon wieder megafit", so Bohlen.