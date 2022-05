Nelson Müller: Der Eiweiß-Kompass – zwischen Protein und Marketing

Beim großen RTL-Live-Event "Die Passion" hat Nelson Müller jüngst im Food-Trucker Fladenbrot an Reiner Callmund verkauft. Wer so was isst, liegt sicher richtig. Aber wie soll man sich gegenüber der Flut an High-Protein-Produkten verhalten, die einem derzeit überall entgegenschwappt? – Nelson steigt gleich mal beim Bodybuilding-Weltmeister ein und stemmt die Hanteln. Der Slogan "Mehr Muskeln – weniger Fett" ziert das T-Shirt des Meisters. Schon da wird deutlich: Die Erfolgsaussicht durch "High-Protein"-Produkte werde "häufig übertrieben". Muskeln aus dem Proteinriegel gibt es nicht.

Dann lieber jeden Tag ein Ei? – Auch nicht so leicht. Man weiß ja nie, woher die "Freilandeier" wirklich kommen. Soja, Mais und Weizenfutter – alles ganz interessant. Aber auch wirklich entscheidend? Nur wenige mag es jedenfalls überraschen, dass Eier laut Müller "fantastische Proteinquellen" sind. Nur "kurz kochen" rät er noch, oder "pochieren". Essig in leicht siedendes Wasser, Ei aufbrechen – und rein damit.

Wie werden Surimi hergestellt?

Was lernen wir alles noch in der Nelson-Müller-Volkshochschule? Jeder fünfte Fisch, der gegessen wird, ist ein Lachs. Wie die gezüchtet werden (und sie werden gezüchtet!), dem geht Müller hoch oben in Norwegen nach, aber auch auf den Schweizer Bergen, wo das Wasser auch "indoor" so rein ist wie sonst nirgendwo auf der Welt. Doch auch die Indoor-Züchter sind abhängig vom Meer, weil der Lachs ein "Raubtier" und ein Fischfresser ist. "Fisch boomt", weiß Müller. Soja auch. Unbedingt sehenswert, wie Müllers Helfer künstliche Garnelen (Surimi) aus gequirltem Fisch herstellt, in rosa Plastikformen gepresst und hinterher bemalt.