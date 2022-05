Da kommst du nie drauf! Diese Teilnehmer sind diesmal dabei

Ab Mitte November

SD-Sender von ARTE, ONE und phoenix werden eingestellt

Wer derzeit die Sender ARTE, ONE, phoenix und tagesschau24 noch in SD-Qualität guckt, wird sich bald umstellen müssen. Wie die ARD mitteilte, werden die Programme in SD-Qualität über den SES ASTRA Satellitentransponder 51 (10,744 GHz) eingestellt.

MEHR