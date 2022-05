Sex Pistols bringen Skandal-Song "God Save The Queen" erneut heraus

Am 27. Mai kommt eine neue Pressung der Platte in limitierter Auflage in den Handel, wie die Band auf Twitter ankündigte. Sowohl Virgin Records als auch A&M Records bringen den Song noch einmal heraus. So kündigte Virgin 4.000 Kopien mit der B-Seite "Did You No Wrong" an, während A&M 1.977 Kopien herausbringt mit der B-Seite "No Feeling".