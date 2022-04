Jakic-Zwillinge bei "Kampf der Realitystars": Woher kennt man sie?

TVOG-Gewinner im Überblick

Was wurde eigentlich aus den TVOG-Siegern?

Seit 2011 wird bei "The Voice of Germany" gesungen, gezittert und gewonnen. Doch was ist aus den Siegern der vergangenen elf Staffeln geworden? Für wen startete eine Musikkarriere und wer verschwand wieder in der Versenkung? Wir werfen einen Blick auf die TVOG-Gewinner und schauen, was aus ihnen geworden ist.

MEHR