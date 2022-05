Joko und Klaas gegen ProSieben: Sieg über Timon Krause und den Sender

In der Vergangenheit führte dieser die beiden immer wieder vor, indem er es irgendwie schaffte, in die Köpfe der beiden Entertainer zu schauen. Gegen ihn zu gewinnen war somit stets aussichtslos. Bis zur aktuellen Sendung. Mit dem bekannten Promenaden-Hütchenspiel schafft es Timon fast schon wieder, Joko und Klaas blöd dastehen zu lassen. Noch zwei Versuchen bleiben dem Duo, um die Erbse unter dem Hütchen zu finden, als Klaas tatsächlich auf das richtige tippt. Und "tippen" steht hier sicherlich im Sinne von "raten".

Auch die weiteren Runden werden vom Duo in der altbekannten "Joko und Klaas"-Manier durchgezogen. In 30 Sekunden werden zehn Kölsch runtergekippt, Klaas schluckt, ohne zu zögern, zwei Tabletten, von denen keiner die Wirkung kennt und beendet den Rest der Sendung mit zusammengeklebten Beinen. Die Aufgabe, bei welcher einer der beiden auf einem Drehstuhl 20 Sekunden lang gedreht werden soll, lässt Moderator Steven netterweise ausfallen. Nach zehn Kölsch und zwei unbekannten Pillen halten alle Beteiligten dies für die bessere Idee.

Hätten Winterscheidt und Heufer-Umlauf verloren, hätten sie eine komplette Folge einer auf ProSieben ausgestrahlten Sitcom neu mit Lachern vertonen müssen. Durch ihren Sieg bekommen sie von dem Sender am 4. Mai wieder 15 Minuten Sendezeit um 20.15 Uhr, mit der sie anstellen können, was sie möchten. Wie die beiden in der Vergangenheit ihre Sendezeit nutzten, finden Sie hier im Überblick. Die vierte Folge der aktuellen Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" zeigt der Sender dann am 10. Mai zur Primetime.