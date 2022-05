GNTM 2022: Lieselotte und Martina zoffen sich – Lena fliegt raus

Neue Woche, neue Challenges: In der 14. Folge der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" wird es sportlich. Die verbliebenen acht Kandidatinnen treten in direken Duellen gegeneinaner an – und der nächste Zoff ist nicht weit.

Als erstes steht ein Casting für "Emmi Café Latte" an. Eingeladen werden Anita, Lieselotte, Lou-Ann und Noella. Während die Zweifel bei den übrig gebliebenen Teilnehmerinnen immer größer werden, müssen die Mädels beim Casting in einem selbst gewählten Outfit zeigen, wer sie selbst sind. Am Ende macht Noella das Rennen und sichert sich somit ihren insgesamt dritten Job.

Zoff bei den Best-Agern Lieselotte und Martina Zurück in der Modelvilla erklärt Lieselotte, warum sie den Job nicht bekommen hat: "Ich hätte jetzt passend zur Graffiti-Wand ein paar Boots anziehen müssen im Hip-Hop-Style. Da hätte ich mich lächerlich gemacht. Das passt nicht, das bin ich doch nicht". Die ehrgeizige Martina kann Lieselottes Statement gar nicht nachvollziehen: "Und da ist wieder etwas, das wir von ihr kennen: Dass sie immer irgendwelche Argumente hat, warum der Kunde falsch gelegen habe, sie überhaupt einzuladen. Sie hat die Chance bekommen und sie nicht wahrgenommen und ist letztendlich auch ein bisschen undankbar."

Martina sucht daraufhin das Gespräch mit Lieselotte. "Ich muss dir ehrlich sagen, das hat mir jetzt ein bisschen die Sprache verschlagen, weil du zum wiederholten Male gesagt hast der Kunde weiß nicht, was er tut." Lieselotte beteuert, sie würde für kein Geld zu einem Kunden gehen, hinter dem sie nicht stehe. "Für mich ist es undankbar und respektlos", entgegnet Martina. Lieselotte schießt zurück: "Ich werde langsam sauer. Diese Auslegung von dir finde ich richtig frech, das ist eine Unterstellung!" Einig werden sich die beiden an der Stelle nicht.

Später steht eine Videobotschaft an und die Models erkennen ein absolutes GNTM-Urgestein: Thomas Hayo. Dieser wird nicht nur Gastjuror der Woche, sondern auch Coach für das kommende Duell-Shooting. Über den Gastjuroren freuen sich die Models wesentlich mehr als über die Duell-Challenge: "Wenn ich schon das Wort Duell höre, da wird es mir schon zu viel", sagt Lieselotte.

Tennis-Shooting mit Gastjuror Thomas Hayo Bei dem Fotoshooting geht es darum, High-Fashion-Kleider elegant in Szene zu setzen – und dabei Tennis zu spielen. Die Bedingungen dafür sind denkbar schlecht, denn keines der Models hat Erfahrungen im Tennis. Dafür bekommen die Kandidatinnen ein schnelles Tennis-Training von Gastjuror Thomas Hayo.

Das erste Duell liefern sich Vivian und Martina. Vivian kann von Anfang an mit ihrer Leistung begeistern. "Das ist ein guter Start, der wird schwer zu toppen", lobt Thomas Hayo. Bei Martina sieht man ihr ihre Verbissenheit im Gesicht an. Thomas Hayo bietet ihr an, das Shooting etwas zu vereinfachen, doch die ehrgeizige 50-Jährige möchte die gleichen Bedingungen wie alle. Den Punkt im Duell holt sich dennoch Vivian.

Auch Noella kann beim Shooting überzeugen. Fotograf Max Montgomery findet sogar, sie war die beste GNTM-Kandidatin, die er jemals fotografiert hat. Noella ist überglücklich. Luca hat, wie Martina, Probleme mit ihrem Gesicht. "Auf jedem Foto ist der Mund auf, wie ein Goldfisch", ruft Heidi. Es ist keine Überrasachung, dass Noella das Duell für sich entscheidet. Auch Lieselotte und Anita gewinnen ihr jeweiliges Duell und können sich einen Punkt ergattern.