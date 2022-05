Larissa Neumann: Bei "Kampf der Realitystars" will sie mal ihre positiven Seiten zeigen

Die einstige "GNTM"-Kandidatin Larissa Neumann versucht sich als Realitystar. Schlimmer als bei "Germany's next Topmodel" kann's ja eigentlich nicht werden, oder?

Larissa Neumann wuchs in dem südhessischen Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main auf. In den Jahren 2016/17 erhielt die heute 22-jährige die Diagnose Histamin-Intoleranz und nahm infolgedessen um die 15 Kilo ab. "Ich habe mich 0 wohlgefühlt in meiner Haut und es hat ewig gedauert, bis sie rausgefunden hatten, was genau ich habe", schreibt die Blondine auf Instagram. Heute scheint Larissa mit ihrer Diagnose allerdings gut leben zu können und setzt sich auf ihrem Instagram-Kanal unter anderem für Body Positivity ein.

Bekannt wurde das Nachwuchsmodel durch die Teilnahme an der 15. Staffel der Castingshow "Germanys Next Topmodel". Die damals 19-jährige fiel besonders durch ihre selbstbewusste Art und ihre Kurven auf. Larissa landete auf Platz sieben. Jacky Wruck gewann damals die Staffel.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Larissa hat an ihre GNTM-Zeit aber offenbar nicht die besten Erinnerungen. "Das war vielleicht nicht der schönste Start, aber es ist jetzt auch schon zwei Jahre her", sagt sie vor ihrer Teilnahme bei "Kampf der Realitystars". "Naja ich war halt 'sehr sympathisch' – also nicht wirklich… Aber ja. Man lernt daraus, würde ich sagen." Larissa war in der Sendung die beste Freundin von Lijana Kaggwa, die bei vielen Zuschauern derart schlecht ankam, dass sie sich in den sozialen Medien üblem Mobbing ausgesetzt sah und deshalb sogar ihre Final-Teilnahme absagte.

Auch Larissa musste sich einige fiese Kommentare anhören. "Ich bleibe trotzdem ich selbst, ich sage, was ich denke. Ich habe aber auch positive Seiten und lustige Seiten und die würde ich gerne bei 'Kampf der Realitystars' einfach auch mal zeigen", sagt sie.

Larissa Neumann: Das macht sie nach GNTM Nach ihrer Teilnahme bei GNTM stand Larissa wieder vor der Kamera. Sie spielte 2021 in der vierten und fünften Staffel der Web-Serie "Villa der Liebe" mit. Noch im selben Jahr verkörpert sie die Rolle der "Cherry" in dem YouTube-Format "Krass Klassenfahrt".

Wer ist drin? Wer zieht noch ein? Alle Infos zur dritten Staffel

Die besten Bauchbinden bei "Kampf der Realitystars Heute lebt Larissa Neumann in Berlin und unterhält ihre rund 170.000 Follower auf Instagram und Tik-Tok. Larissas Freund ist der niederländischer Influencer Mickey, ihre Follower lässt sie an der Liebe teilhaben. Neben kleineren Modeljobs betreibt sie außerdem mit Maxine Reuter den gemeinsamen Podcast "Wir sind blond… und was ist deine Entschuldigung?".

Für "Kampf der Realitystars" wagt sich das Model nun wieder ins Fernsehen und kämpft um den Titel "Realitystar 2022". Wie sich Larissa schlägt, erfahren die Zuschauer ab der fünften Folge der RTLZWEI-Show, in der Larissa in die Sala einzieht.