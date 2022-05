"Rote Rosen": "Lindenstraße"-Star Sarah Masuch übernimmt Rolle

In der "Lindenstraße" kümmerte sich Sarah Masuch als Ärztin Dr. Iris Brooks um ihre Patientin. Nun stößt die Schauspielerin zum Cast einer anderen ARD-Serie.

Von einem Dauerbrenner zum nächsten: Knapp zwei Jahre nach dem Ende der WDR-Kultserie "Lindenstraße" bekommt Schauspielerin Sarah Masuch einen neuen längerfristigen Job. In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" (montags bis freitags, 14.10 Uhr, das Ersten) wird sie demnächst als Speditionsunternehmerin zu sehen sein. Der Start der 20. Staffel ist für Dienstag, 31. Mai, geplant.

Die 44-Jährige spielt Anette Roth, die nach mehreren Jahren Ehe herausfindet, dass ihr Mann sie betrügt. Verletzt und sauer zieht sie zu ihrer besten Freundin Sandra (Theresa Hübchen), die gemeinsam mit ihrem neuen Freund Bernd (Tim Olrik Stöneberg) und Tochter Nici (Lucy Hellenbrecht) in Lüneburg lebt. Als toughe, aber faire Frau findet Anette schnell Anschluss in ihrer neuen Heimat. Doch als sie sich in Malte Neumann (Marcus Bluhm) verliebt, beginnt dieser ihre Großherzigkeit für seine Geschäfte auszunutzen.