GZSZ, Unter uns und Co.: Was passiert heute in den Soaps?

Liebe, Eifersucht und Drama: In unserem Überblick informieren wir Sie täglich darüber, was in den Daily Soaps wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Sturm der Liebe" und weiteren Serien passiert. Heute: Dienstag, 3. Mai 2022.

Josie will in "Sturm der Liebe" endgültig mit Paul abschließen. Bei "Alles was zählt" wird Leyla erneut das Opfer von Chiaras Allüren. In "GZSZ" versucht Katrin immer verzweifelter, Gerner zu helfen.

14.10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Katrin hat ein schlechtes Gewissen, weil Florian unter der Trennung leidet. Sie vertraut sich Leo an, will ihm aber keine Hoffnung machen. Florian entscheidet sich, allein nach Lissabon zu gehen. Als Anke Katrin vorwirft, egoistisch zu sein, ist sie tief getroffen. Ben und Tina finden heraus, wo ihr Hochzeits-Geld von Walter gelandet ist: Joe hat Werner die "Winke-Katze" abgekauft und die 500 Euro in ein Hoverboard investiert.

15.10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Im Rahmen des "Fürstenhof"-Winterevents überträgt Hildegard Josie die Verantwortung für einen der Gourmetstände, was zu einem Streit zwischen Josie und Paul führt. Daraufhin beschließt Josie, sich mit Hilfe eines Feuerrituals symbolisch und endgültig von ihren unerwiderten Gefühlen zu verabschieden. Doch das Schicksal hat andere Pläne. Aufgrund des Winterevents am "Fürstenhof" und Andrés verspäteter Rückkehr aus dem Urlaub muss Hildegard viel Arbeit in der Küche leisten. Kurzerhand spannt sie Alfons als Hilfskraft zum Zwiebelschneiden ein.

17.30 Uhr, RTL: Unter uns Till ist froh, dass Mareike sich ihrer Krankheit stellen will. Er ahnt nicht, dass ihre Tapferkeit nur Fassade ist und sie einen drastischen Entschluss fasst. Für Nika ist Conor nach dem Unfall ein Held. Umso fassungsloser ist sie, als sie seinem Geheimnis auf die Spur kommt. Benedikt muss dringend handeln, als Dominic wegen Eva die Stadt verlassen will. Der Versuch, seinen Stararchitekten zu halten, hat durchschlagenden Erfolg.

19.05 Uhr, RTL: Alles was zählt Leyla wird erneut zum Opfer von Chiaras Allüren. Als sich ihr die Möglichkeit bietet, Chiara dafür büßen zu lassen, muss Leyla eine Entscheidung treffen. Als Justus erfährt, dass Maximilian bei ihm eingebrochen ist, schmiedet er den Plan, das Sex-Video Nathalie zuzuspielen. Doch Maximilian hat noch ein weiteres Ass im Ärmel.

19.40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Katrin sucht nach Möglichkeiten, wie sie Gerner helfen kann. Der Druck auf sie wächst. Nicht nur muss sie Johanna über die neusten Ereignisse auf Stand bringen, sie spürt auch, dass vor allem Yvonne anfängt zu zweifeln. Als Sunny ahnt, dass Tuner Probleme mit ihrem Erfolg haben könnte, stellt sie ihn zur Rede und lässt nicht locker, bis er es gesteht. Als Emily vor Sunny wieder über Tuner herzieht, belehrt sie ihre Freundin eines Besseren.